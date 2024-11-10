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Bu sefer somut adım atın

Bu sefer somut adım atın

Nur Banu Aras
04:0010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İslam İşbirliği Teşkilatı
İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanıyor.

Bugünkü dışişleri bakanları zirvesinin ardından yarın İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanan zirvede Erdoğan'ın, İsrail'e silah ambargosunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.


KINAMADAN ÖTEYE GİDEMEDİ

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da toplanmıştı. İsrail'in saldırılarının ardından ikincisi yapılacak olan liderler zirvesinden Netanyahu hükümetinin Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer ülkelere yönelik saldırıları ele alınacak. 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Ligi geçtiğimiz yılki toplantıda kınamadan öteye gidememişti. Bu yıl ki zirvede İsrail'in saldırganlığını durdurulması için somut kararlar alınması bekleniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#politika

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