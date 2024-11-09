Borrell'den skandal sözler: KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılması AB'yi rahatsız etti

Kırgızistan’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC'nin "gözlemci" olarak davet edilmesi, Avrupa Birliği'nin tepkisini çekti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu daveti "Kıbrıslı Türk ayrılıkçı yapıyı meşrulaştırma çabası" olarak değerlendirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra "KKTC Cumhurbaşkanı" sıfatıyla Ersin Tatar'ın da Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan'daki zirvesine "gözlemci" olarak bulunmasına Avrupa Birliği'nden (AB) skandal bir eleştiri geldi.
"Meşrulaştırmaya yönelik girişimleri reddediyoruz"
Bu girişimlerin "üzücü" ve "Birleşmiş Milletler (BM) şartında yer alan Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı" olduğunu söyleyen Borrell, AB'nin sadece Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığını yineledi.
Orban'ın katılımından da rahatsızlar
AB yönetimi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Türk liderlerinin zirvesine katılmasından rahatsız. Brüksel yönetimine göre, AB üyesi ülkelerin "bağımsız diplomatik girişimleri" birliğin tutarlı dış politikası ile çelişiyor. Bu nedenle, Orban'ın Macaristan ve AB dış politikaları arasındaki ayrımın farkına varması isteniyor.
Borrell, 5-6 Temmuz günlerinde Şuşa'da yapılan OTS Zirvesi'ne katılması üzerine Orban'ın, AB adına dış temsil yetkisi bulunmadığını belirtmişti. Macaristan Başbakanı'nın toplantıya ülkesini temsilen katıldığını açıklamıştı. Borrel, AB Komisyonu'nun OTS ile ilişkilerini ilerletmek için Orban'a herhangi bir yetki vermediğini altını çizmişti.