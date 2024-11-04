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Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

19:334/11/2024, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'CAN' uçağıyla hareket ettiği Kırgızistan'a ulaştı. Burada Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca yarın Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışına katılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e ulaştı.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Devlet kademesinden Kırgızistan çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca yarın Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışına katılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Kasım'da ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi'ne katılacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kırgızistan
#Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi

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