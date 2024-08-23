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Bu teknoloji yataktan kaldırıyor

Aybike Eroğlu
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:44 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan yürüme robotu WalkBot, inme, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson, MS gibi nöroloji hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen hastalara umut oldu. 3,5 ay önce menenjit geçirerek kol ve bacaklarında hiç kas gücü kalmayan, yatağa bağımlı hale gelen Plastik Cerrahı uzmanı Dr. Zeki Erksun, 1,5 aylık tedavi sonrası yeniden yürümeye başladı.

3 AYDA KENDİ İŞİNİ GÖREBİLECEK

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özkoçak, “Hiçbir hareket kabiliyeti olmayan hastamızın tedavisine hızla başladık. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından ciddi bir yol aldık. Önümüzde 3 aylık bir süre var. Bu süre içerisinde hastamız kendi işlerini tek başına yapabilme durumuna gelecek" dedi. Tedavisinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Plastik Cerrahı Uzmanı Dr. Zeki Erksun, “Bir sabah işe gitmek için hazırlandığım esnada his kaybı yaşadım. O an bir daha hiç yürüyemeyeceğimi düşündüm. Tedavime hızla başladık. Olumlu sonuçları da bir o kadar hızlı aldık" diye konuştu.



#Teknoloji
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