Bu teknoloji yataktan kaldırıyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özkoçak, “Hiçbir hareket kabiliyeti olmayan hastamızın tedavisine hızla başladık. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından ciddi bir yol aldık. Önümüzde 3 aylık bir süre var. Bu süre içerisinde hastamız kendi işlerini tek başına yapabilme durumuna gelecek" dedi. Tedavisinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Plastik Cerrahı Uzmanı Dr. Zeki Erksun, “Bir sabah işe gitmek için hazırlandığım esnada his kaybı yaşadım. O an bir daha hiç yürüyemeyeceğimi düşündüm. Tedavime hızla başladık. Olumlu sonuçları da bir o kadar hızlı aldık" diye konuştu.