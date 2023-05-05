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Bulgaristan'a kaçma girişiminde bulunan sekiz terör şüphelisi yakalandı

Kırklareli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı.

17:15 . 5/05/2023 Cuma
DHA
Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu.


Faaliyetlerde, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında, "Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Bu masanın rotası olmadığı için nereye iterseniz oraya gidiyor. Kaptanı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor ama onun tek görevi mutfakta video çekmek. Sabah kim erken kalkarsa masa o tarafa doğru gidiyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında savruluyor." açıklamalarında bulundu.




#DEAŞ
#terör
#Bulgaristan
#Jandarma
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