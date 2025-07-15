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Bursa'da orman yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da orman yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

17:2415/07/2025, Salı
DHA
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Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını

Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar ve Gölyazı mahalleleri arasındaki otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yakında bulunan çiftliğe ulaşmaması için koridor oluşturulurken, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.



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