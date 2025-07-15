Bursa'da orman yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar ve Gölyazı mahalleleri arasındaki otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.