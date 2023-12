"Neredeyse Cafer Mahiroğlu'nun olmadığı tek bir karesi yok. Google'da aratın. Her an her saniye beraberler. Mahiroğlu'nun sağ kolu. Ve bomba! FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON, resmi yazıyla Cafer Mahiroğlu'nun sağ kolu olan Zeynep Turudi'ye indirim yapılması için hava yoluna yazı yazıyor. Şimdi, sırasıyla soruyorum; Cafer bey, soyadınızı neden değiştirdiniz? ⁠Cebinizde sigara paranız dahi yokken Halk TV'yi nasıl aldınız? ⁠Elias Solomou kimdir? Uluslararası kara para akladığı yönündeki iddialar doğru mudur? ⁠Sağ kolunuz Zeynep Turudi ile TUSKON arasındaki ilişki nedir? TUSKON neden antetli kağıtla, Turudi için hava yoluna yazılar yazmıştır? ⁠Neden FETÖ'nün İngiltere yapılanmasının dergisine Select ve Armadi şirketlerinizin reklamlarını verdiniz? Niçin?"