Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

16:5819/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kurtarılan tekne Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı. Kurtarılan tekne Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 10 metre boyundaki teknede Kilye Koyu önlerinde makine arızası meydana geldi.


İçinde 2 kişi bulunan tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.



#Çanakkale Boğazı
#Kıyı Emniyeti
#Kilye Koyu
#tekne
