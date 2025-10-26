Casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Melih Geçek'in ifadesi ortaya çıktı

Haklarında casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüphelilerden Melih Geçek’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek’in de ifadeleri alınmaya başlandı. Melih Geçek'in soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Geçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul yerel seçimlerinden sonra Ekrem imamoğlu’nun mazbata alması akabinde 19 gün başkan danışmanı olarak görev yaptım. Daha sonra seçimler iptal edilince görevim sona erdi. Yenilenen seçimden sonra Temmuz 2019’da İSBAK isimli belediye iştiraki olan kurumda genel müdür danışmanı olarak göreve başladım. 2024 yılı Ekim ayına kadar bu görevime devam ettim. Daha sonra İSTTELKOM isimli belediye iştiraki olan şirkete genel müdür olarak atandım ve halen orada genel müdür olarak görev yapmaktayım. İSBAK’taki görevim sırasında Hüseyin Gün isimli şahsı tanımadım. Merdan Dinçer aracılığıyla tanıdım. Merdan Dinçer ise Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığında görev yapmaktaydı. Necat Özkan'ı tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılı seçim kampanyasında görev almadım. Benim Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığında görevim yoktur" dedi.

"Toplantının detaylarını hatırlamıyorum"

Geçek'in dahil olduğu toplantı içeriği ile ilgili soruya ise "Bahsettiğiniz toplantının içeriğini ve kimlerin katıldığını şu anda hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden 6 yıl geçmiştir. Ancak ben de zaman zaman farklı kurumlardaki arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbet ettiğimiz toplantılara katıldım. İçeriği genelde sosyal projeler üzerine oluyordu. Bu sebeple Hüseyin Gün'ün bahsettiği toplantıya katılmış olabilirim. Ancak altı yıl geçtiği için birebir bu toplantıyı hatırlamam normaldir. Bahsetmiş olduğunuz ek hizmet binasında İBB genel sekreter yardımcısı Şengül Altan Arslan çalışmaktadır. Bana okumuş olduğunuz toplantı katılımcıları arasında kendisinin de olduğu söylenmektedir. Kendisi bizlere göre çok daha üst pozisyondadır. Kendisinin bizleri toplantıya davet etmesi durumunda bizlerin de katılması olağandır. Hüseyin ve Necati arasındaki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla toplantı Şengül’ün makamında yapılmıştır. Ben de yukarıda benzer şekilde beyanda bulunmuştum. Yavuz Saltık, Şengül Hanım'ın daire başkanıdır. Şengül ondan daha üsttür. Bana saymış olduğunuz isimlerle soruşturma konusu toplantıyı hatırlamıyor olsam bile onlarca kez görevim kapsamında toplantı yapmışımdır" dedi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Hüseyin Gün ile ilişkisine dair sorulara cevap veren Geçek, "Benim Hüseyin Gün isimli şahısla yüz yüze ya da internet üzerinden bir görüşmem olmamıştır. Üzerime atılı casusluk suçlamasını kabul etmiyorum. Belediye şirketinde danışmanlık görevinde bulundum. Üzerime atılı suçlamalarla ilgili herhangi bir kastım ya da dahlim yoktur. Benim üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim belediyedeki görevim sosyal projelere yöneliktir. Belediyedeki görevim kapsamında bahsettiğiniz suçlara dair herhangi bir bilgi ya da dahlim yoktur. O yüzden söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.







