CHP paramparça: Altılı Masa'dan altı parçaya

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla katılan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren değişimciler, partiyi krizden krize sürüklemeye devam ediyor. On yıllardır parti içi hiziplerin mücadelesinin çeşitli yansımalarıyla boğuşan, her genel başkan değişiminde sil baştan parti yönetimini de değiştiren CHP, Kılıçdaroğlu’nun gidişiyle de geleneğini bozmadı. Kargaşa İstanbul ile de sınırlı kalmadı. Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özgür Özel’in birlikte çalışma teklifini reddetmişti. CHP’liler başkentte de yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş’ı seçim kampanyasında CHP adını kullanmadığı için eleştiriyor. Adayların son etabı duyurulurken Kılıçdaroğlu ekibine karşı tasfiyenin devam ettiği görüldü. Daha önce açıklanan listelerde Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri aday göstermeyen yeni yönetim bu kez Ataşehir’de Battal İlgezdi’yi ve İzmir’de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı çizdi.

ÇANKAYA’YA ÖZEL’İN AVUKATI

Çankaya’da da Kılıçdaroğlu’nun prensi olarak gösterilen Alper Taşdelen’in yerine Özgür Özel’in avukatı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın akrabası olan Hüseyin Can Güner aday yapıldı. Bursa’da da Kılıçdaroğlu’na yakın üç ilçe belediye başkanı olan Nilüfer Turgay Erdem, Gemlik’te Mehmet Uğur Sertaslan, Mudanya’da Hayri Türkyılmaz aday gösterilmedi. Özel’e takılan mevcut başkanların yerine Nilüfer'de Şadi Özdemir, Mudanya'da Deniz Dalgıç, Gemlik'te Şükrü Deviren aday oldu.

HAMZEÇEBİ ADAY GÖSTERİLMEDİ

CHP’de neşter yiyen bir diğer isim Gürsel Tekin oldu. Esenyurt’a Tekin yerine ise Ali Gökmen aday gösterildi. PM'de Esenyurt önerilen Tekin’e yalnızca İmamoğlu ekibi itiraz etti. Perde gerisinde İmamoğlu’nun "Esenyurt'a Gürsel Tekin olmaz, eğer çok ısrarcı olursanız Çankaya'da Hüseyin Can Güner'i geri çekeriz" dediği kaydediliyor. Bunun üzerine Tekin'in adaylığı geri çekildi. Kılıçdaroğlu’na yakın eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de tasfiyeden nasibini aldı. Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı olan Hamzeçebi aday gösterilmedi. Onun yerine Beykoz’a Alaattin Köseler aday gösterildi.

Aday pazarlığı geceye sarktı

CHP’de Parti Meclisi (PM) dün iki kez toplanmak zorunda kaldı. İlk PM'de partiden gidenlere af ile Malatya, Ordu adayları ile Bursa'nın ilçeleri görüşüldü. İkinci PM'de ise geri kalan seçim çevreleri masaya yatırıldı. İkinci kez toplantının yapılması da gelen itirazların konuşulması için olduğu kaydedildi. Daha önce ertelenen PM’nin dünkü toplantıları gece yarısını bulurken 125 aday daha netleşti. Kadıköy'e İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Mesut Kösedağ önerildi. Genel Başkan Özgür Özel, kadın bir adayla yarışa girmek istedi. Tülin Hadi'nin adı gündeme geldi. Ancak itirazlar nedeniyle İmamoğlu’nun önerdiği isimde karar kılındı.

DOKTORU BAKIRKÖY'E

Avcılar’da Gençlik Kolları'ndan gelen Utku Caner Çaykara, Bakırköy’de Ekrem İmamoğlu’nun doktoru olan Ayşegül Ovalıoğlu aday oldu. Beykoz’da Alaattin Köseler, Çekmeköy’de 7 yıldır Ataşehir Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Orhan Çerkez, Sarıyer adayı ise İBB Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulunan Oktay Aksu aday oldu. Bu isimlerin hepsinin İmamoğlu’na yakın olduğu biliniyor.

DEM’E REZERVE

PM’de DEM Partisi’nin isteği olan ilçelerden Adalar’da mevcut isim Erdem Gül yerini Ali Ercan Akpolat’a bıraktı. DEM ile potansiyel iş birliği adresi Mersin’in Akdeniz ilçesinde de CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Nazim aday gösterildi.

39 adayın 13’ü İBB’den

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile İstanbul’un 39 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılmadığı toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ilçe adaylarını tanıttı. 13 adayın İBB kadrolarından atanması ise dikkatlerden kaçmadı.

GENEL BAŞKAN KATILMADI

Yoğun katılımın gözlemlendiği aday tanıtım toplantısında yer yer protesto sesleri yükseldi. Adaylara itiraz edip protesto eden partililer İmamoğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılmaması dikkat çekti.

Protestolar sokağa taştı

Avcılar ve Sarıyer'de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi Avcılar'da partililerin tepkisine neden oldu. Mevcut Belediye Başkanı ve Aday Adayı Turan Hançerli'nin de bulunduğu bir grup basın açıklaması yaparak rahatsızlıklarını dile getirdi. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, eylem yaptı. Belediye başkanlarına destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirterek genel merkeze çağrıda bulundu. Protestoculardan Aslan Uzun, "Biz Avcılar'da Turan başkanı istiyoruz. Avcılar'a ithal başkan istemiyoruz. 40 yıldır imar sorunu olan bir Avcılar'ın sorununu çözen başkanın yolsuzluğu yok, hırsızlığı yok. O yüzden Avcılar'da tekrar Turan Başkan'ı istiyoruz" dedi.

Gürsel Tekin: Müteahhitlere yenildim

İsmi Esenyurt için geçmesine rağmen aday gösterilmeyen Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti. İstifası sonrası Sözcü’ye konuşan Tekin, "Ben müteahhitlere yenildim" dedi. Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, CHP’yi, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı bir yapıya dönüşmekle suçladı.Öte yandan Adana’da aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Şimdi de levha skandalı

CHP’nin Meclis ayağında yaşanan Şükran Kütükçü krizi, duvardan isimlik sökmeye kadar uzandı. CHP Meclis katında eski lider Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme tahammül edemediği ileri sürülen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın odanın polis zoruyla boşaltıldığı gün TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan'ın adının yazdığı pirinç levhayı söktüğü iddia edildi. Kütükçü ise Başarır dahil grup başkanvekillerinin danışman ekibinin kullandığı odaya yerleşti.







