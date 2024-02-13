CHP'de Çankaya İstanbul pazarlığı

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki pazarlıkta uzlaşma sağlandı. Parti Meclisi (PM) öncesinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla kullandığı JW Mariott Otel'de kritik bir toplantı yapıldı. Önceki gece yapılan toplantıda, PM'deki İmamoğlu destekçileri, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le bir araya geldi. Gündemin yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar olduğu öğrenilen toplantıda Çelik, İmamoğlu'nun planını PM üyelerine aktardı.

Ankara'da yapılan görüşmede, İmamoğlu'nun başta İstanbul ve Ankara'da görmek istediği ilçe adaylarının eksiksiz bir şekilde PM'den geçmesi için yürütülecek yöntem belirlendi. Toplantıda, Özgür Özel'in Çankaya adayı olarak görmek istediği Hüseyin Can Güner'in MYK ve PM'de İmamoğlu ekibi tarafından desteklenmesi yönünde karar alındı.

11 ADAY MASADAYDI

İstanbul'un ilçeleri içinse, İmamoğlu'nun gönderdiği listenin MYK'dan geçmesi talep edilecek. Eğer istedikleri isimler geçmezse, PM’de İmamoğlu'nun listesindeki isimler önerilecek. Bu isimler dışında önerilen her isim reddedilecek.

PM'de İstanbul'un kalan 11 ilçesinin aday adayları da masaya yatırıldı

Toplantı üstüne toplantı yaptılar

CHP'de aylardır süren Çankaya düğümü dün çözüldü, adaylık için Hüseyin Can Güner'in ismi PM'ye önerildi. CHP'de dün toplantı üstüne toplantı yapıldı. Önce MYK üyeleri bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği isimlerin PM'de önerilmesi kabul edildi.

YÜZDE 20'LİK KONTENJAN

Ardından PM toplantısına geçildi. MYK'da alınan kararlar PM'de masaya yatırıldı. Bir süre sonra PM toplantı sona erdi, ikinci kez MYK toplantına geçildi. Ancak toplantı rüzgarı burada da bitmedi, ardından PM ikinci kez toplandı. İkinci PM, gece geç saatlere kadar devam etti. PM öncesi Ankara, İstanbul gibi önemli yerlerin ilçelerine ilişkin kapalı oylama isteyen bazı isimlerin açtığı imzaya katılım olmadı. Özel'in parti tüzüğü gereğince hakkı olan yüzde 20'lik kontenjanı kullanmasına karşı başlatılan bu hareket karşılık bulmadı. PM'de Özel'in sunacağı isimlerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çankaya adaylığı için Özel ve arkadaşları hafta sonu bir lokantada yedikleri yemeğe çağırdıkları Hüseyin Can Güner'e Çankaya Belediye Başkanlığı için adaylığı tebliğ edildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın avukatı olan Güner'in ismi PM'ye önerildi.

PM kulislerine yansıyan iddialara göre, Çekmeköy için adı geçen Aykut Erdoğdu da son anda Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için listeye konuldu. Bu arada bir süredir tartışılan Beykoz adaylığı için, ipi göğüsleyen ismin Aladdin Köseler olduğu iddia edildi. PM'ye sunulacak listede adı olduğu söylenen Köseler'in en yakın rakibinin partinin önemli yerlerinde görev yapan Akif Hamzaçebi'nin olduğu öne sürüldü. Resmen açıklanmayan ancak kulislere yansıyan bilgilere göre Adıyaman adayı Abdurrahman Tutdere, Ordu Büyükşehir Adayı Zekai Sana, Kars adayı Dindar Gültekin, Kayseri adayı Murat Molu oldu







