CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Özcan'dan verilen karara sevinenlere gönderme: HDP'ye kına gönderdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Partili Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.

'DÜNDEN BERİ HDP'NİN HEDEFİNDEYİM'

Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yüksek Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim." dedi.

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GÜNDEM CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan'dan ilk açıklama

OYNAT 00:56 Tanju Özcan'dan HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tepki Partisi CHP'den bir yıl geçici çıkarma cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında verilen cezanın HDP'yi ve partisi içerisindeki bazı klikleri mutlu ettiğini söyledi. Özcan, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesi üzerinden CHP ile HDP ittifakını hedef aldı. Özcan, 'HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? onların istekleri sadece bakanlıkla biter mi sanıyorsunuz?' dedi.





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"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

13 Haziran'da cezasının sona ereceğini açıklayan Tanju Özcan, "Nasip kısmet olursa, 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye geri döneceğim. Ben hep söylemiştim. İhraç kararı, geçici ihraç kararı, çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.