CHP'li Çiçek altılı masaya alınmayan partilerin çalışma gruplarına dahil olabileceğini belirtti: Uzmanlık kurullarında görev alması konusunda önerimiz oldu

CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, Tv100'de Taksim Meydan'ı programında altılı masaya yeni siyasi partilerin katılımı ile alakalı yol haritasını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Çiçek, "Genel Başkan’la yüz yüze bir görüşme yaptım. Savunma ve güvenlik konularında bir çalışma olmadığını buna ihtiyaç olduğunu söyledi. Onu da kabul etti" dedi.

'ÇALIŞMA KURULLARINA DAHİL EDİLECEKLER'

Altılı masaya katılımların olabileceğini belirten Çiçek, "Genel Başkan ile yüz yüze bir görüşme yaptım. Altılı masaya katılmak isteyen diğer partilerin genel başkan yardımcılarının olduğu uzmanlık kurullarında görev alması konusunda önerimiz oldu. Buna olumlu yaklaştı. Yani başkanlar kurularına katılmasalar bile danışma kurullarında görev alması konusunda bir çalışma yapılıyor. Savunma ve güvenlik konularında bir çalışma olmadığını, böyle bir komisyona ihtiyaç olduğunu söyledim. Onu da kabul etti. Bu konulardaki paylaşımları Faik Bey ile görüşmemi istedi, ona yazılı olarak ilettim." ifadelerini kullandı.