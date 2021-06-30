Gündem CHPli vekil Turan Aydoğandan Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan hadsiz sözler Ömrü insan haklarına saldırıyla geçti
POLİTİKA

CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçti

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz ifadelerle hedef aldı. Aydoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş, bunu algılayacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. CHP'li vekilin skandal ifadelerine AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci sert sözlerle tepki gösterdi. Aydoğan'a ağzını toplayıp kendini frenlemesi uyarısında bulunan Birinci, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli vekil Turan Aydoğandan Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan hadsiz sözler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçti
CHP'li vekil Turan Aydoğan

Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan muhalefet kanadı, yatırımcıları tehdit etmiş, iktidara gelmeleri durumunda projenin parasını ödemeyeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.

Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.

Erdoğan hakkında skandal ifadeler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan Aydoğan, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.

Kanal İstanbul projesini "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren CHP'li vekil, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul’un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.

AK Partili Birinci'den tepki: Siyasi ahlaktan yoksun asimetrik muhalefet

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'ın açıklamalarını bölerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kamuoyundan özür dilemesi konusunda Aydoğan'a çağrı yapan Birinci, "Ağzınızı toplayın frene basın." şeklinde konuştu.

Aydoğan'ı "siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren Birinci, "Asimetrik muhalefetin şekle girmiş halini görüyoruz." dedi.

Birinci ayrıca skandal ifadeler için dava açacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Katar yalanı'nı sürdüren muhalefete tane tane anlattı
OYNAT 03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Katar yalanı'nı sürdüren muhalefete tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin dilinden düşürmediği, 'Katarlı öğrenciler sınavsız tıp okuyacak' yalanını Meclis kürsüsünden tane tane anlattı.


Erdoğan, konuyla ilgili geniş bir açıklama yaparak şu sözleri söyledi: Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine utanmadan sallayabilecek kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir.

Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğruluğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından beri var olan askeri iş birliği protokolünün Katar'la da imzalanmasından ibarettir. Böyle bir kepazeliği aklımıza, vicdanımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bırakılabilir.

Ülkemizin tüm gençlerinin gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapışıp bunun hesabını soracaklarına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaz Dağları eteğinde kaçak işletme açan CHP'lilere değindi: Bunların derdi ağaç değil
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaz Dağları eteğinde kaçak işletme açan CHP'lilere değindi: Bunların derdi ağaç değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Önemli konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Assos'ta kaçak bir işletmenin açılış törenine katılan CHP'lilerle ilgili konuştu.

Erdoğan, 'Kaz Dağları ile ilgili her konuda ortalığı birbirine katanlardan bu konuda en ufak ses çıktı mı? Çıkmaz. Bunların derdi ağaç değil, bunların hiçbirinin derdi ülkenin istikbali değil. Tek derdi AK Parti'ye zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir. Bizim tek muhatabımız millettir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete zor soru: Kandil'den bize talimat gelmediği için mi rahatsız oluyorsunuz
OYNAT 00:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete zor soru: Kandil'den bize talimat gelmediği için mi rahatsız oluyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda niye rahatsız oluyorsunuz? Terör örgütleriyle beraber olmadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz, Kandil'den talimat bize gelmediği için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz, Avrupa Birliği'nden parasal yardım, destek almadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Amerika'da bir dalton var. O daltonla dost olmadığımız için mi? Biz bu milletin evlatlarıyla dostuz, bu milletin evlatlarıyla beraberiz. Bu milletin evladıyla bu yola aynen devam edeceğiz.' dedi.
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Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım
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Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım

Beyoğlu’nda bir otelin restoranında çıkan kavgada oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun 7'si polis 12 kişiyi yaraladığı olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Furkan Çalıkoğlu'nun polisin silahını alıp ateş ettiği öğrenildi. Ayşegül Çınar'ın ise polise kafa atıp, "Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" şeklinde tehditler savurduğu tutanaklarda yer aldı. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar olay sonrası ilk kez konuştu. Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan’ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, gazetecilerin sorduğu uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi. İkili daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok
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83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı

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