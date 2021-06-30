CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçti

Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan muhalefet kanadı, yatırımcıları tehdit etmiş, iktidara gelmeleri durumunda projenin parasını ödemeyeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.

Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.

Erdoğan hakkında skandal ifadeler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan Aydoğan, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.

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Kanal İstanbul projesini "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren CHP'li vekil, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul’un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.

AK Partili Birinci'den tepki: Siyasi ahlaktan yoksun asimetrik muhalefet

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'ın açıklamalarını bölerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kamuoyundan özür dilemesi konusunda Aydoğan'a çağrı yapan Birinci, "Ağzınızı toplayın frene basın." şeklinde konuştu.

Aydoğan'ı "siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren Birinci, "Asimetrik muhalefetin şekle girmiş halini görüyoruz." dedi.

Birinci ayrıca skandal ifadeler için dava açacaklarını duyurdu.

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OYNAT 03:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Katar yalanı'nı sürdüren muhalefete tane tane anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin dilinden düşürmediği, 'Katarlı öğrenciler sınavsız tıp okuyacak' yalanını Meclis kürsüsünden tane tane anlattı.





Erdoğan, konuyla ilgili geniş bir açıklama yaparak şu sözleri söyledi: Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine utanmadan sallayabilecek kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir.



Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğruluğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından beri var olan askeri iş birliği protokolünün Katar'la da imzalanmasından ibarettir. Böyle bir kepazeliği aklımıza, vicdanımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bırakılabilir.



Ülkemizin tüm gençlerinin gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapışıp bunun hesabını soracaklarına inanıyorum.

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OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaz Dağları eteğinde kaçak işletme açan CHP'lilere değindi: Bunların derdi ağaç değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Önemli konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Assos'ta kaçak bir işletmenin açılış törenine katılan CHP'lilerle ilgili konuştu.



Erdoğan, 'Kaz Dağları ile ilgili her konuda ortalığı birbirine katanlardan bu konuda en ufak ses çıktı mı? Çıkmaz. Bunların derdi ağaç değil, bunların hiçbirinin derdi ülkenin istikbali değil. Tek derdi AK Parti'ye zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir. Bizim tek muhatabımız millettir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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