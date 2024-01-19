CHP’nin amirliğini kazandı

CHP’nin geçen aralık ayında Antalya’da toplanan kampından önce yapılması planlanan seçim, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Adana Milletvekili Orhan Sümer’in kazanacağının anlaşılması üzerine ertelenmişti. Özgür Özel’in adayı İzmir Milletvekili Ednan Aslan’ın ve Orhan Sümer’in çekilmesi ile yeni adaylar ile taraflar dün toplanan kapalı grupta kozlarını paylaştı.