CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e ziyaret: Faydalı bir görüş alışverişi oldu

Sığınmacılara ilişkin yaptığı ırkçı açıklamaların ardından belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken ve partisi tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

Meral Akşener'e ziyaretinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, görüşmenin faydalı olduğunu not düştü.

"BOLU'YA DAVET ETTİM"

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu ’ya davet ettim."

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İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri #Bolu ’ya davet ettim. pic.twitter.com/AnFiej0c8Z — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 31, 2022

22 EYLÜL'DE KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.

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