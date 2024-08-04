Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tuttuğu Müslümanlar için tek yürek oldu. Mitingde Hamas liderlerinden Talal Nassar da kürsüye çıkıp dünyaya seslendi. Nassar, "Siyonist İsrail’e bir mesajımız var. Kimse bizi oradan çıkaramaz" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür etti. Nassar, "O yiğit Cumhurbaşkanı Filistin'in dimdik yanında durdu. Herkes Hamas terör örgütü derken o aslan gibi karşılarında durarak, 'Hamas vatanını savunun mücahitlerdir' dedi" ifadelerini kullandı.