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Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenlerini Filistin bayrağı renklerine boyadı.

12:28 - 4/08/2024 اتوار
Yeni Şafak
Filistin renklerine boyalı merdiven sosyal medyada beğeni topladı.
Filistin renklerine boyalı merdiven sosyal medyada beğeni topladı.

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, terör devleti İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyadı.

Öncesi

Dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı.

Paylaşıma,
"Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu"
notu düşüldü.
Sonrası

Ayak basılmayan kısım boyandı

Kullanıcılara hassasiyeti için teşekkür eden YediHilal, ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldığını belirterek, "Asıl amacımız Filistin'i unutturmamaktır" ifadelerini kullandı.



On binler Filistin için kıyamda: Şehit Haniye'nin son çağrısı sonrası meydanlar doldu taştı

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tuttuğu Müslümanlar için tek yürek oldu. Mitingde Hamas liderlerinden Talal Nassar da kürsüye çıkıp dünyaya seslendi. Nassar, "Siyonist İsrail’e bir mesajımız var. Kimse bizi oradan çıkaramaz" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür etti. Nassar, "O yiğit Cumhurbaşkanı Filistin'in dimdik yanında durdu. Herkes Hamas terör örgütü derken o aslan gibi karşılarında durarak, 'Hamas vatanını savunun mücahitlerdir' dedi" ifadelerini kullandı.


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