Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, terör devleti İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyadı.
Dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı.
Ayak basılmayan kısım boyandı
Kullanıcılara hassasiyeti için teşekkür eden YediHilal, ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldığını belirterek, "Asıl amacımız Filistin'i unutturmamaktır" ifadelerini kullandı.