​Cudi’de hayat var ​

Uluslararası boyuta taşınan Cudi Cup Tenis Turnuvası için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile Şırnak’taydık. Bölgeye adım attığımızda halktaki rahatlamayı, mutluluğu hissettik. Terör yerini huzura bırakmış. Halkta korku gitmiş, yerine yeni bir hayat gelmiş. Cadde ve sokaklarda sohbet ettiğimiz vatandaşlar, “Eskiden böyle gezemezdik, şimdi rahatız” diyor.

CİZRE’DE BÜYÜK DEĞİŞİM

Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan turnuvanın düzenlendiği Şırnak merkeze giderken şehrin en büyük ilçesi Cizre’den geçtik. Otobüste bulunan mesleki büyüklerim ile Cizre’nin ne kadar geliştiğini konuştuk. PKK, 2015 yılında çukur operasyonun olduğu dönemde Cizre’ye büyük bir zarar vermişti. TOKİ, terör örgütünün yerle bir ettiği yerleşimleri yeniden sağlam temeller üzerine inşa etmiş. Yeni yapılan binalar Cizre’ye girmeden kendini gösteriyor. Cizrepark AVM’nin de önünden geçerken şaşırmadık değil.

REKLAM

TABİAT PARKI VE MİLLİ PARK OLACAK

İlde iki petrol kuyusu keşfedildi. İki petrol kuyusu ile ilin ekonomik kapasitesi daha da büyüyecek. Şırnak’ta Cudi Dağı eteklerindeki çoraklaşan araziler, incir, üzüm, nar gibi meyve bahçelerine çevrilmiş. Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Cudi Dağı “Tabiat Parkı ve Milli Park” olacak. Şırnak’ta barut kokusu ve top sesi yerini artık güvene huzura bırakmış. Sporun birleştiriciliği ile ilde 50 bin lisanslı sporcu olmuş. Bu yaz Cudi Dağı’nda kutlamalar planlanıyor ve Şırnaklılar Türkiye’nin her yerinden vatandaşları davet etmeyi hazır olduklarını söylüyorlar. Programımızın en son ayağını ‘Cizre Dengbej Evi’ oluşturdu. Burada yöresel sanatçılar biz konuklarına Kürtçe müzik ziyafeti sundu.

REKLAM

HUZUR BAŞARIYI GETİRİYOR

Bölgede hayat sosyalleşirken güvenlikten de taviz verilmiyor. Cudi’de güvenlik konsepti kapsamında bir buçuk yıl içerisinde 70 kilometre yol ile 25 güvenlik kulesi ve modüller üs bölgesi yapılmış. Cudi Cup Tenis Turnuvası Cudi’nin yamaçlarında yapılıyor. Eskiden bu dağda, yamaçlarda top seslerinden, barut kokusundan gençlerin spor yapma olanakları bulunmuyordu. Güven ortamında Şırnak sıçrama yaparak Voleybol Efeler Ligi’nde Avrupa’da oynama şansı yakalamış. Şırnak’ın son yapılan sınavlarda eğitimde 58 tıp kazanan öğrencisi bulunuyor.

Karadeniz’e balık satacağız

Turnuvanın yapıldığı Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü de şehre farklı bir atmosfer katmış. Üniversite 2019 yılında en iyi eğitim kampüsü ilan edildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan bizlere üniversite hakkında bazı bilgileri paylaştı. 2017 Temmuz’da 800 olan öğrenci sayısı bugün 4 bin 800’e ulaşmış. Hedef seneye 5 bin 500’e çıkarılması. Prof. Erkan, şu bilgileri paylaştı:

REKLAM

ŞAMPİYONLAR ÇIKARTIYORUZ

7 bine kadar bu kampüsün kapasitesi var. Artık Türkiye’nin her yerinden öğrenci geliyor. Güzel sanatlara, müzik, resim bölümüne. Buradaki gençler de çok kabiliyetli. Teniste şampiyonlar çıkmaya başladı. Liseler düzeyinde ve engellilerde Türkiye birincisi Şırnak’tan çıktı. Bunlar tesadüf değil, altyapılar oluştuktan sonra. Gastronomi bölümü açtık. Kampüslere baktığımız zaman kapalı yüzme havuzlarımız, kapalı voleybol sahamız, futbol sahaları var. Kütüphanemiz çok iddialı. Bir tekstil atölyesi yaptık, 150 kadın çalışıyor. Takı tasarım atölyesi de yaptık, 50 kadın da orada çalışıyor. Biraz üniversiteden ziyade istihdama dönük. Balıkçılıkla ilgili projeler var. Seracılık var. Domates yetişiyor şu an. Karadeniz’de balık satışı yapacağız. İlerideki hedefimiz bu. Çünkü biz şu an burada lavra balık anaç üretimini yapıyoruz. Cudi’nin milli park olmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

REKLAM