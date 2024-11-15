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Cumhur zirvesi: Bölgesel gelişmeler masada

Cumhur zirvesi: Bölgesel gelişmeler masada

Nur Banu Aras
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bahçeli'nin son dönemdeki açıklamalarının ardından bir araya gelen iki lider gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarında gelinen son aşama hakkında Cumhur İttifakı ortağını bilgilendirdi.

Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Beştepe'de bir araya geldi. Liderler zirvesinin ana gündemini MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi yönündeki gelişmeler oluşturdu.


AÇIKLAMALARI ELE ALDILAR

Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise, "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir" diye sormuştu. Liderler, Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarını ele aldı.


BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

İki ismin diğer gündemini de bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler oluşturdu. Liderler, ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından Türkiye'nin izleyeceği yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulundu. İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çevirme amacı da liderler zirvesindeki konulardan oldu.


ORTAĞINI BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarında gelinen son aşama hakkında Cumhur İttifakı ortağını bilgilendirdi. Erdoğan, Bahçeli ile 3 Ekim'deki son görüşmesinin ardından yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin yansımalarını anlattı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
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#toplantı

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