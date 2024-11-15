Cumhur zirvesi: Bölgesel gelişmeler masada

Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise, "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir" diye sormuştu. Liderler, Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarını ele aldı.