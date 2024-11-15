Cumhur zirvesi: Bölgesel gelişmeler masada

Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Beştepe'de bir araya geldi. Liderler zirvesinin ana gündemini MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi yönündeki gelişmeler oluşturdu.
Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise, "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir" diye sormuştu. Liderler, Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarını ele aldı.
İki ismin diğer gündemini de bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler oluşturdu. Liderler, ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından Türkiye'nin izleyeceği yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulundu. İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çevirme amacı da liderler zirvesindeki konulardan oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarında gelinen son aşama hakkında Cumhur İttifakı ortağını bilgilendirdi. Erdoğan, Bahçeli ile 3 Ekim'deki son görüşmesinin ardından yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin yansımalarını anlattı.