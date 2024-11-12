'Kılıçlar kınından çıktı şövalyeler savaşa tutuştu'

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklama yaptı. Böyle bir iddia varsa soruşturmaya hazırız; ama böyle bir şey mümkün değil. İstanbul için AK Parti döneminde böyle bir şey bulabilmeleri mümkün değil. Ama ücretsiz konserler AK Parti'li belediyeler tarafından da yapılıyor. Son dönemde özellikle tasarruf genelgesiyle beraber AK Parti'li belediyeler de bu konuda mümkün olduğu kadar konser yapmama noktasında bir çalışma içinde oldular. Ama zaman zaman vatandaşların ücretsiz konser konusunda talepleri geliyor. Önemli olan orada şeffaf bir şekilde süreci yönetmek. Bu konuda bütün belediyelerimiz şeffaflığa önem veriyor. Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Sakarya, Erzurum ortada. Bizim dönemde konser konusunda bu tarz faaliyetler konusunda olumsuz durum bulabilme ihtimalleri mümkün değil. 'Hiç konser düzenlememek lazım' demek çok doğru değil. İnsanlar ücretsiz konserlerden istifade ediyorlar, mutlu oluyorlar. Ama zamanı önemli. Böyle bir organizasyon yaptığınız zaman da bu işin maliyeti, sanatçının maliyeti, sahne kurulumu maliyetin ne olduğunu herkes biliyor. Bu maliyetin çok üzerinde maliyetler ortaya çıkarmak yanlış. Esas bakılması gereken şey bu"