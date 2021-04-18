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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Türk halklarının dilde ve fikirde birliği en büyük ülkümüzdür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Türk halklarının dilde ve fikirde birliği en büyük ülkümüzdür

"Türkistan - Türk Dünyasının Manevi Başkenti" konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi, gençliğimizden bugüne bizler için her daim hayalini kurduğumuz büyük ülkü olmuştur" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Türk halklarının dilde ve fikirde birliği en büyük ülkümüzdür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Kazakistan’ın Türkistan eyaleti, 31 Mart 2021 tarihinde, Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’nde alınan kararla Türk dünyasının manevi başkenti oldu.

Konuyla ilgili olarak, Türk dünyasından katılımcıların oluşturduğu “Türkistan - Türk Dünyasının Manevi Başkenti” adlı bir online konferans düzenlendi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yalçın Topçu, Türk dünyası birliğinin önemine vurgu yaparak bu birliğin, bölge ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine katkısı konusunda dikkat çekti.

"Türk halklarının birliği büyük ülkümüz olmuştur"

Topçu, “Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi, gençliğimizden bugüne bizler için her daim hayalini kurduğumuz büyük ülkü olmuştur. Bizler bu birliğin, bölgenin de dünyanın da barışına, refahına ve güvenliğine büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

İpek Yolu’nun, Türkistan coğrafyasında kurulan Türk soylu yönetimlerin Asya’dan Avrupa’ya, Kafkasya’dan Afrika’ya ve Orta Doğu’ya her dilden, dinden ve ırktan insanlara sağladığı refah ve esenliği tarih, altın çağlar olarak kaydetmiştir” ifadelerini kullandı.

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