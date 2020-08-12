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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası verildi

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen madalya töreninde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya madalyasını Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sn. Ceyhun Bayramov takdim etti. Takdim edilen madalyada “Yalçın Topçu, Bakü Devlet Üniversitesinin 100. yıllı Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası ile ödüllendirilmiştir” sözleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Topçu
Yalçın Topçu

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen madalya töreninde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası takdim edildi.

Program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, “Şahsıma tevdi edilen, kardeşin kardeşe kadirşinaslığı olarak gördüğüm bu madalya evlatlarıma bırakacağım en şerefli hatıram olacaktır. 16 yaşımda ‘Azeri’me Hürriyet’ diye Türkiye sokaklarındaki mücadelemiz Rabbimizin yardımıyla gerçek oldu. Rabbime çok şükür üç renkli ayyıldız ile al renkli ayyıldıza karadeniz artık mutluluk çırpınışları ile bakmakta.” dedi.

“Sadece iki ülkeye ait benzersiz bir gelenek”

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunu söyleyen Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Artarak devam eden iki kardeş ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki kardeş ülke ilişkileri için en önemli itici güçtür. Her iki ülkede göreve gelen devlet yetkilileri göreve gelince veya iki ülkede önemli gelişmeler olduğunda birbirlerini öncelikli olarak ziyaret etmeleri sadece iki ülkeye ait benzersiz bir gelenektir. Şanlı vatan can Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı olan önemli devlet adamı benim dostum ve aziz kardaşım Ceyhun Bayramov’da bu kadim geleneği devam ettirmiş ilk resmi ziyaretlerini kardeşlerinin ülkesi Türkiye’ye yapmıştır. Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, kardeşlerinin yanına hoş gelmişler sefalar getirmişler. Kendilerinin bilgi ve enerjisi, var olan iyi ilişkilerimizin daha da artmasını sağlayacağına inanıyorum.

“Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir”

Türkiye ve Azerbaycan, tam bağımsız ve egemen, hızla kalkınan, her geçen gün büyüyen halkının refah düzeyi devamlı artan iki kardeş ülkedir. İki ülke tarih boyunca kader birliği içerisinde geleceklerini, bugünlerini ve yarınlarını sırt sırta planlıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu istiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ sözü ve Can Azerbaycan’ımızın ve Türk Dünyasının büyük evladı Haydar Aliyev’in ‘Biz bir millet, iki devletiz’ ifadeleri iki kardeş ülkenin her türlü ilişkileri için mihenk taşıdır.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ilişkileri, bölgede istikrarı, barışı, halkların refah ve güvenliğini tesis etmek, aynı zamanda bölgede tesis edilecek güvenlik refah ve barıştan dünyanın bütün başkentlerinin ve halklarının da pay almasını temin içindir. Yani Türkiye ve Can Azerbaycan’ın iyi ilişkileri herhangi bir ülke için asla bir tehdit değildir çünkü bölgede sağlanacak güvenlik, barış ve refahtan bölge halklarının yanısıra bütün insanlık faydalanacaktır.

“İşgal nedeniyle 1993 yılından bu yana Türkiye - Ermenistan sınırını kapalı”

  • Türkiye, Can Azerbaycan’ın en önemli sorunu olan Karabağ’ın BM kararlarında da belirtildiği gibi derhal Ermeni işgalinin son bulmasını Hocalı’da sivillere yapılan vahşetin suçlularının derhal cezalandırılmasını istiyor. Türkiye bu işgale bir an önce uluslararası hukuk çerçevesinde barışçı, adil ve kalıcı bir çözüm olması için AGİT çerçevesinde faaliyet gösteren Minsk üçlüsünü her zaman uyarmanın yanında, Can Azerbaycan’ın BM kararlarına rağmen halen devam ettirilen öz topraklarındaki bu vahşi, hukuksuz, hayasız işgal nedeniyle 1993 yılından bu yana Ermenistan-Türkiye sınırını kapalı tutuyor.

Ermenistan’a hükümet edenler, komşularının kadim haklarını, öz topraklarını ve uluslararası hukuku çiğneyerek iki milyonu aşkın nüfusunun refah düzeyini açlık sınırına çekme pahasına küresel güçlerin tetikçiliğinden vazgeçmeli, bölgenin barışı, istikrarı ve kendi halkının refahı ve huzuru için komşuları ile iyi ilişkilerini kurmalıdır. Bu yüzyılda bile Taşnak-Hınçak-Nemesis-ASALA zihniyeti ile hukuksuz eylemlerde bulunmak meşru bir devletin yapacağı iş olmadığı gibi kendi halkına da çok büyük bir zulümdür.

Can Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde Ermenistan’ın mütecaviz eylemleri sırasında şehid olan Gen. Polat Haşimov şehidimizin manevi şahsında bütün şehidlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.”

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