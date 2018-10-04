Gündem Cumhurbaşkanı danışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı danışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu gazilerin yanı sıra, siyaset ve devlet duayenleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Topçu, “stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım etmeyi bıraksın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Topçu
Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz gazisi olan Turgut Aslan ve Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ak Parti Bingöl Milletvekil Feyzi Berdibek, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Bingöl Eski Milletvekili Yusuf Coşkun ile bürokrasi çevresi ile iş dünyasından birçok sima katıldı.

Yalçın Topçu

“ŞEHİTLERİMİZİN CAN YOLDAŞI GAZİLERİMİZ…”

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Başdanışman Topçu, “biz Yerli Düşünce olarak medeniyet coğrafyamızla yakinen ilgiliyiz. Tabi bu arada ülkemizin meseleleriyle de ilgileniyoruz. ‘Türk Konseyi’, yani Türk dili konuşan ülkelerin bir arada olması, siyasilerin ve ekonomistlerin bir arada olması için kurulmuş bir kuruluşun yıldönümü dolayısıyla da bir araya geldik. İstedik ki bu sofraya milletimizin nurlanmış diye nitelediği, şehitlerimizin can yoldaşı kahraman gazilerimiz de bizimle birlikte olsun. Biri Bingöl’de Emniyet Müdürüyken PKK’lı hainler tarafından esnaf ziyaretinde kalleş bir pusuyla çok ağır yaralandı. Allah’a şükürler olsun bugün yürüyerek aramıza katıldı. Bir diğer kardeşimiz ise Terörle Mücadele Daire Başkanımız Turgut Aslan, FETÖ hainleri gözlerini bağlayarak arkadan alçakça kafalarına ateş ederek yaraladı. Görüyorsunuz Turgut Başkan benim bile hatırlamadığım bazı şeyleri bana hatırlattı. Bunun yanında da devlet ve siyaset hayatının duayenleri vardı. Bu sebeple tam bir ‘Yerli Düşünce Sofrası’ oldu. Memleketin meselelerini konuştuk. Bu yaşadığımız zorlukları Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız” dedi.

REKLAM

“STRATEJİK MÜTTEFİKLERİMİZ VE KOMŞULARIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM ETMEYİ BIRAKSIN”

Şu an gelinen noktada Türkiye’nin terörün her türüyle mücadele ettiğini vurgulayan Topçu, “küreselleşen terörle Türkiye tek başına mücadele ediyor. Biz umuyoruz ki; stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım, yataklık, lojistik destek, eğitim ve benzeri gibi destekleri vermekten vazgeçerler. Terör sadece Ankara’nın başına bela değil. Terör küreselleşti ve artık bütün başkentler için bir bela haline geldi. Bunu anca, insanlık ayağa kalkarsa ve dünya devletleri bir araya gelirse halledebilir. Onların ellerindeki bu maşa bir gün onların başkentlerini yakar. Kararlıyız; biz bunların kökünü kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

YEMEKTE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in Gazi Turgut Aslan'a ithaf ettiği şiiri seslendirmesi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon için Yerli Düşünce Derneği'ne ve katılımcılara teşekkür eden gazilerimiz, hatırlanmalarından ve hürmet görmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Taksiciler odası zam diyor

Taksiciler odası zam diyor

​Biz de, plaka sahipleri karlarından fedakarlık yapsın diyoruz.
Morglar almıyor artık

Morglar almıyor artık

Endonezya'da deprem sonrası büyük insanlık dramı yaşanıyor.
ABD İsrail’isavaşahazırlıyor

ABD İsrail’isavaşahazırlıyor

ABD, siyonist işgalcileri katliamlar için biraz daha cesaretlendirdi.
Trump'a yargı engeli

Trump'a yargı engeli

​240 bin göçmeni sınır dışı etme kararı askıya alındı.
Kira zamları belli oldu

Kira zamları belli oldu

​Bu ay ilk kez ÜFE üzerinden yapılacak.
Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında

Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında

Kaçak olduğu tespit edilen villaya dozerler girdi.
Maaşlarabüyük zam geliyor

Maaşlarabüyük zam geliyor

​Erdoğan'ın talimatının ardından taslak hazırlandı.
Saldırı sonrası kaçtılar

Saldırı sonrası kaçtılar

​Batman'da teröristlerin yola tuzakladığı EYP patladı.

Kandil yalvardıteröristler kaçtı

Kandil yalvardıteröristler kaçtı

TSK vurdukça telsizden restleşmeye başladılar.

İsyan ettiren gol

İsyan ettiren gol

​Marega'nın attığı golde tepki çeken detay.
Yazık oldu

Yazık oldu

​Sayısız fırsatı harcayan G.Saray 1-0 mağlup oldu.
Belgele ve ihbar et

Belgele ve ihbar et

​Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta denetim seferberliği başlattı.
Diyarbakır'dabüyük operasyon

Diyarbakır'dabüyük operasyon

65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kuraklık yüzyılı

Kuraklık yüzyılı

Türkiye için korkutan senaryo.
İnisiyatifartık bizde

İnisiyatifartık bizde

Bizi dışlayanlar şimdi bize yaklaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.