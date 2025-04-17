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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

13:5317/04/2025, jeudi
G: 17/04/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan komando erbaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 'Türkiye istikrarın tarafındadır' diyen Erdoğan, "Türkiye bölgede huzurun olmasını samimiyetle istemektedir. Yeni krizlerin olmasını kesinlikle istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un Fethi'ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye'yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.


Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muhakafiyetler niyaz ediyorum. Sizi bin bir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelesinin namus beratlarıdır.


BU MİLLET SIRADAN BİR TOPLULUK DEĞİL

En yalçın tepelerde, en zorlu hava koşullarında, hayatının pahasına vatanımıza hizmet edeceksiniz. Rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan bayrak inmesin diye anadan, yardan, candan geçeceksiniz. Vazifenizi icra ederken, şu hususu asla unutmamanızı istiyorum; Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir.


TÜRKİYE İSTİKRARIN TARAFINDADIR

Türkiye istikrarın tarafındadır. Türkiye bölgede huzurun olmasını samimiyetle istemektedir. Yeni krizlerin olmasını kesinlikle istemiyoruz.

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