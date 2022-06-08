Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO sorusuna Yunanistan örneği ile yanıt verdi Bunu yemezler kusura bakmasınlar
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO sorusuna Yunanistan örneği ile yanıt verdi: Bunu yemezler kusura bakmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tutumu' ile ilgili soruyu yanıtladı. "Yunanistan ve Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Yunanistan'da dokuz Amerikan üssünün olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları kime karşı açtınız diye sorunca 'Rusya' diyorlar. Bunu yemezler kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO sorusuna Yunanistan örneği ile yanıt verdi: Bunu yemezler kusura bakmasınlar
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tutumu' ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya heyetleri geldiler. Heyetlerimizle görüşme yaptılar. Şunu iyi bilmemiz lazım; NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir ülke değildir. İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler parlamentoda yer aldığı sürece, ülke caddelerinde terör örgütlerinin posterleriyle gösteri yapıldığı sürece ve bunun da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonlarında terör örgütü liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara 'Buyurun devam edin, buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." dedi.

"BUNU YEMEZLER KUSURA BAKMASINLAR"

"NATO noktasında geçmişte Yunanistan ve Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte buyurun Yunanistan NATO'dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi. Fransa tekrar girdi. Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Bunları kime karşı açtınız diye sorunca 'Rusya' diyorlar. Bunu yemezler kusura bakmasınlar.

Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyon Avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar.

Aynı şekilde Amerika'nın desteği var. Kime karşı? Geçenlerde benimle yaptığı yemekli çalışma görüşmesinde biz artık aramıza başkalarını sokmayalım, ikimiz bütün görüşmeleri yapalım, üçüncü ülkeler aramızda olmasın demesine rağmen, görüşmemizden 2-3 hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamış gibi orada maalesef Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Kusura bakmasınlar biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela ile ticaret hacmi hedefimiz 3 milyar dolar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela ile ticaret hacmi hedefimiz 3 milyar dolar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela ile ticaret hacminde hedefimiz 3 milyar dolar
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