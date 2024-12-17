Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayi ve ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Girişimcilik Ödülleri törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz" dedi.
Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Erdoğan, girişimciliğin milletin karakteristik özelliklerinden biri olduğunu ve gerekli altyapı, eğitim, imkan sunulduğunda milletin her bir ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettiklerini söyledi.
- "Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyetini refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8’lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye bugün G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. "
"Gayemiz gençlerimize iftihar edecekleri bir ülke bırakmak"
Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu;
Erdoğan, Girişimci İş Adamları Vakfı mensuplarını ve programın icrasında emeği bulunanları tebrik etti.