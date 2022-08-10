Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana küfürler yağdırmışlardı Biri CHPli diğeri polis iki kişi gözaltında
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürler yağdırmışlardı: Biri CHP'li diğeri polis iki kişi gözaltında

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde Kadıköy'de, alkol alan bir grubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğana küfürler yağdırmışlardı: Biri CHPli diğeri polis iki kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

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SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.

Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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