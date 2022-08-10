Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürler yağdırmışlardı: Biri CHP'li diğeri polis iki kişi gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

GÜNDEM Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat büyük tepki topladı

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.

Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi.

REKLAM

GÜNDEM Küfürbaz ve eşi CHP'li belediyede çalışıyor: Fenerbahçe maçı öncesi içki masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak ifadelerle hakaret etmişti

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNDEM Başsavcılık harekete geçti: Kadıköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür edenlere soruşturma