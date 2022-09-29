Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki enerji krizine gönderme: Parlamentoda yorgan battaniye dağıtıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Esnafın darda bırakılmaması talimatından faiz indirimine ilişkin gelecek perspektifine, batının yaşadığı enerji krizinden Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye birçok konuya değindi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. https://t.co/9O6QSTRjou — Yeni Şafak (@yenisafak) September 29, 2022

'ÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK'

Avrupa'da yaşanan enerji krizine değinen Erdoğan, yaklaşan kış öncesi Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını belirterek, "Avrupa kış mevsimini en az hasarla atlatmanın peşinde. AB ülkeleri bunun düşüncesi içinde. Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı? Yok. Enerji tasarrufu çağrılarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Öyleyse gereğini de sizler en güzel şekilde yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 00:33 Almanya'da parlamento binasındaki battaniye krizine Meclis Başkanı el attı: Onları kadınlara bıraksak iyi olur Almanya'nın Thüringen eyaleti parlamento binası tasarruf etmek adına ısıtılmadığı için milletvekillerine battaniye dağıtıldı. Meclis'te yeterli battaniyenin olmaması ise küçük çaplı bir krize yol açtı. Meclis Başkanı, 'onları önce kadınlara bıraksak iyi olur' sözleriyle erkek vekilleri uyardı. Bir dahaki oturum için daha çok battaniye tedarik edileceğini söyledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





'BURASI BAYA SOĞUK'

Artan enerji maliyetleri nedeniyle Almanya'da bir eyalet parlamentosunun genel kurul salonun ısıtılmadı. Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, 22 Eylül'de gerçekleştirilen 90. oturumda milletvekillerine genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle battaniye alabileceklerini söyledi. Pommer, "Burası baya soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var burada. Belki önceliği kadınlara bırakırsanız daha iyi olur. Bir dahaki sefere, burada 8-9 saat oturulduğunda herkesin bu ısıya dayanabilmesi için kesinlikle bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.