Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ersin Tatara çağrı Kapalı Maraşta piknik yapalım
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a çağrı: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. 15 Kasım'da KKTC'yi ziyaret edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Biz buradan ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada da açmış olalım. Kıbrıslı kardeşlerimiz bundan sonra atılacak adımları görmüş ve yaşamış olsunlar." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. İki lider kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır.

Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geçen mücadele sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılmayacağı anlaşılıyor. Çözüm için federasyonun artık geçerli model olamayacağını, yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştım. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmediği için hidrokarbon işbirliği çağrılarını cevapsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur ve olmayacaktır' dedi.


Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabileceklerinin çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmaktadır. Artık iki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin adil, kılıcı, sürdürebilir çözüm konusundaki iradesi bakidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile son gelişmeler Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini savunuyoruz. Bu yöndeki kararlılığımızı her aşamada dosta, düşmana gösterdik. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi uyarılarımızı d inlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

Hidrokarbon kaynakları nedeniyle iştahı kabaran uluslararası şirketler ve arkalarındaki yabancı güçler bu oyunun parçası olmakta beis görmemiştir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur. Bu oyunun başarı şansı yoktur ve artık olmayacaktır.

Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha güvenli bakmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçlükleri el birliği ile aşacak daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Öncelikle davetinize ve eşinizle bize gösterdiğiniz misafirperverlik için zatı devletlilerinize ve eşinize teşekkür ediyorum. Türkiye bizim kardeş devletimizin olmasının yanı sıra anavatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs Türk halkı 21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arasında Türkiye'nin askeri müdahaleler ve sağladığı diğer destekler sayesinde ayakta durabilmiştir. Türkiye 1974'de Rum EOKA tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra tek başına harekete geçmeseydi, ne olurdu herkes düşünmelidir.

Türkiye, Kıbrıs'ta barışın sürmesinin yegane sağlayıcısıdır. Kıbrıs görüşme süreci Montana'da bir kez daha çökmüşse, bunun sebebi eşitçe bizimle paylaşımda olmamaktan kaynaklanmıştır. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ve etkin garantörlüğünü sıfırlamayı her zaman masaya koymuşlardır. Türkiye'nin beşli konferans önerisi bize göre son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans öneriniz bize göre gerçekçi ve yapıcıdır. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Türk tarafı için bir samimiyet testidir. Sizlerin desteği ile önümüzdeki dönemde daha fazla dış temas yapmak, tezlerimizi anlatmak, uluslararası alanda çok daha görünür olmak istiyoruz. Kapalı Maraş için hükümetinizin yol haritasına uygun olarak, zatı devletlerinizin de kararlı duruş ve iradesiyle şu anda açılmıştır.

Sizlerle samimi ve yakın çalışmamız sonucu son 2 yılda Türkiye ile KKTC arasında iki ayrı iktisadi ve mali işbirliği protokolü imzalanmıştır. Türkiye, salgın sürecinde Kıbrıs Türkünü hiç yalnız bırakmamıştır. 100 yataklı modern hastanemiz 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir. İnşallah çok yakında bu hastaneyi açmış olacağız. Kopan su taşıma boru hattının sizlerin de yakın ilgisiyle yenilerek hizmete girdiğini burada yinelemek istiyorum. Ercan Havaalanının bitirilmesi, ekonomik atılımlar amacımızdır. Bir kez daha bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destek için sizlere teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım
OYNAT 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesileyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım?' ifadelerini kulllandı.


Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapmayı teklif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs'ta malum ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün törenlere katılalım, aynı zamanda acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bir de iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Herhalde sayın Çavuşoğlu kapalı Maraş'ta diyorum ki bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında, "O gün orada şöyle birlikte piknik yapmakta fayda var. Biz buradan ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada da açmış olalım. Kıbrıslı kardeşlerimiz bundan sonra atılacak adımları görmüş ve yaşamış olsunlar." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
OYNAT 00:43
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar kendisine eşlik etti
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.