Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi: Birileri kafayı bulmaya gidiyor, halkınla beraber olacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da konuşuyor. https://t.co/vzlGr8rY7A — Yeni Şafak (@yenisafak) January 29, 2022

Açıklamadan öne çıkan balıklar şöyle:

Biz söz verirsek yaparız, laf değil iş üretiriz. Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Derelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Böyle kar fırtına sel deprem olacak, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın. Deprem felaketlerinde yangın felaketlerinde bakan arkadaşlarım neredeydiler, Antalya'da Muğla'da Kastamonu Bozkurt'ta. Cumhurbaşkanı da onlarla beraberdi. Ne eksik varsa giderildi.

OYNAT 01:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kar, bora, fırtına esiyor birileri balıkçıda kafayı bulmaya gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun Belediyesi önündeki Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım, ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik.



Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor, öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil.



Öyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak... Yok Bodrum'a git, yok şuraya git, buraya git. Bizim kitabımızda o yok. Bizim kitabımızda halkınla olacaksın halkınla.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Çünkü sen onları kendi başına bırakamazsın. Çünkü görevin bunu gerektiriyor. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimizde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yöneteceğimizi söylemiştik. Bunlar yetmez dedik, ulaşım, tarım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye inşa ettik.

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Aşk öyle bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve sizde yok oluyoruz. Bununla da kalmıyoruz hizmetlerimizle yatırımlarımızla sürekli eğitimde 76 üniversite ile başladık şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 206 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bizi bu dert yollara döktü. Biz Ferhat olduk siz Şirin. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Ferhat olmak her kişinin karı değil. Ferhat Şirin ile işte bu yolculukta buluşuyor. Şimdi de bugün Giresun'da sizlerle buluştuk. Bu havada bu soğukta sizlerin sıcaklığı havayı da ısıtıyor. Yarın da Trabzon'dayız. Trabzon'da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.

"GAVURLARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDILAR"

20 yıllık dönemimize her türlü sınamayla karşılaştık. Bölgemizdeki ülkelerin önemli bir kısmı bu sınamaları geçemedi ve paramparça oldu. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi görüyorsunuz. Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden atlattık. Bu dönemde sıkıntılar çektik, bedeller ödedik. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde daha çok büyüyen bir devletimiz var. İstikrar var güven var. Bu istikrar ve güven Türkiye'yi güçlü ülkeler arasına yerleştirdi. Şimdi de ekonomimize saldırıyorlar. Batılı finans kuruluşları, ekonomik manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı.

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Şimdi Gabar'da Bestler Deresi'nde nerede o teröristler. Hepsini gömüyoruz. Benim vatandaşım sokağa çıkamıyordu, artık çıkıyor. Biz bunların inine gireceğiz dediğimde bazıları dalga geçiyordu. CHP'nin başını çektiği bazı kesimler bu gavurların değirmenine su taşıdı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar.

FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Faizi indireceğiz. Daha da indireceğiz. Enflasyon iniyor daha da inecek. Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokamadan bize yediğimiz her lokma zehirdir.

FOTOĞRAF 8 Giresun’da 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinde yaşayan Muhammet Sarıyıldız’a (53) iş yerinin selde yıkılması nedeniyle törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iş yerinin anahtarı kendisine teslim edildi. Bu sırada Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 21 yıl önce cezaevinden çıktıktan sonra Giresun’a yaptığı ziyarette Dereli ilçesine de uğradığını belirterek o gün çekilen fotoğrafları kendisine göstererek sürpriz yaptı. Bunun üzerine Erdoğan, “Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli’ye uğramışım. Burada konuşma yapmışız. O günlerde çekilen fotoğraflar hala duruyormuş. 21 yıl önce, nereden nereye” diyerek mutluluğunu dile getirirken, Muhammet Sarıyıldız da ilçe halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Sarıyıldız “İlçe halkı adına size saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Sizi yürekten seviyoruz. Vatanımızı milletimiz yaptığınız her şey için sizi yürekten kutluyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eczacı kalfası Muhammet Sarıyıldız, “Anılarımızı tazeledik. Geleceğini duyunca bize nasip oldu. Böyle bir anımız vardı. Bizi seçerken böyle olduğunu bilmiyorlardı ama biz oraya çıkınca bu anıları paylaşmak istedik kendisiyle. Otobüsün üstünde kendisine gösterince kendisi de memnun oldu, çok mutlu oldu. 21 yıl önce ben hapisten çıkınca buraya gelmiştim diye anı tazeledi, duygulandı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz: '21 yıl önce nereden nereye' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde 21 yıl önce Dereli'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafların kendisine gösterilmesi ile duygulandı.

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