|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki: Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması sonrası açıklama yaptı. "İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." diyen Erdoğan, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

21:42 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hastane katliamı sonrasında dünyaya 'vahşeti durdurma' çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hastane katliamı sonrasında dünyaya 'vahşeti durdurma' çağrısı yaptı.

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

"Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması sonrası açıklama yaptı.
"İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir."
diyen Erdoğan,
"Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#İsrail
#Hastane Katliamı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şık tasarıma sahip akıllı telefon Redmi Note 13 Pro’nun fiyatı ve özellikleri