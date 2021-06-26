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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Bunlar tam bir çaylak

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirsek Kanal İstanbul'a yönelik ödeme yapmayacaklarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, ''Devlet adabını hiçe sayarak ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Devlette devamlılık esastır. Söke söke uluslararası mahkemeler ile bu paraları alırlar. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Bunlar tam anlamıyla çaylak ya.'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna Kanal İstanbul tepkisi: Bunlar tam bir çaylak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli bugün atıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesi ile ilgili kendilerine sorulmadığına ilişkin açıklamalarda bulunanlara cevap verdi.

KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULDU

''Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız.'' diyen Erdoğan, ''Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve böyle yola çıkılmıştır. CHP atılan her adımın önünü kesmiştir. Bugünkü CHP de nasıl ön kesebiliriz diye çalışıyor.'' dedi.

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
GÜNDEM
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

PROJENİN HER AŞAMASI BİLİME VE HUKUKA UYGUN

Sözlerini ''Bakın bu çeşme açma töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır.'' diye devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Projenin her aşamasının hukuka ve bilime uygun yürütüldüğünü vurgulayarak, Kanal İstanbul'u 15 milyar dolarlık maliyet ile 6 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul temel atma töreninde konuştu.
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul temel atma töreninde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

BUNLAR TAM BİR ÇAYLAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirsek Kanal İstanbul'a yönelik ödeme yapmayacaklarına ilişkin açıklamasına ise tepki göstererek şöyle konuştu;

''İktidara gelirseler ödemeye yapmayacaklarmış. Devlet adabını hiçe sayarak ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Devlette devamlılık esastır. Söke söke uluslararası mahkemeler ile bu paraları alırlar. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Bunlar tam anlamıyla çaylak ya... Bu halk kimin hizmet etmek istediğini biliyor. Biz ülkemize eser kazandırmayı sürdüreceğiz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz

Hazırlıklar tamam: Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak.
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Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor.
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Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi.
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Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.
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Hazırlıklar tamam: Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak. Tören öncesinde Sazlıdere'de son hazırlıklar tamamlandı.

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