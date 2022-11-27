Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komutanlara mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak” dedi.

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