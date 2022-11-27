Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan komutanlara mesaj İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komutanlara mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan komutanlara mesaj: İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (ortada) ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi’nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."

Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik

OYNAT 00:50
"Pençe-Kilit operasyonumuzda 480 teröristi etkisiz hale getirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Pençe-Kilit operasyonumuzda 480 teröristi etkisiz hale getirdik' ifadelerini kullandı.

Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.