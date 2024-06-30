Görkemli bir geçmiş ve dinamik bir bugünün bize yüklediği en önemli sorumluluklardan biri değerlerimizi geleceğe taşımaktır. Bunun için yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Bu haliyle Koruyucu Aile hizmetimiz çok kıymetli hikâyelere kapı aralıyor. Türkiye Yüzyılı işte bu hikayelerle şefkatin ve merhametin yüzyılı olacak.