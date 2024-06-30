Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Himaye-i Etfal Cemiyeti
#Koruyucu Aile Günü
11 dakika önce