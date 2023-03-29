Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'dan kurtulmalıyız' tepkisi: Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın

"Muharrem İnce "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanla yan yanasın, yıllar yılı zaten onlarlaydın. Şimdi kalktın cumhurbaşkanı adayı oldun. Şimdi seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı senin de kapını çaldılar. Buradan acaba sana da bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bunun gayesi içindesin. Bay bay Kemal şu an hepsine bir şeyler dağıtıyor. Bütün bunlara benim milletim hesap sormayacak mı?"