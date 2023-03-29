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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'dan kurtulmalıyız' tepkisi: Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'nin, HDP ile kol kola olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesine atıfta bulunan Erdoğan, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın." dedi.

23:46 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan Muharrem İnce'ye, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan Muharrem İnce'ye, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini "Erdoğan'dan kurtulmalıyız" sözleriyle hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın." sözleriyle tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İki liderin görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında İnce, "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan kendisini hedef alan İnce'ye canlı yayında cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin kendisini hedef alan sözlerine katıldığı bir televizyon programında cevap verdi.

İnce'nin, HDP ile kol kola olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesine atıfta bulunan Erdoğan, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanla yan yanasın, yıllar yılı zaten onlarlaydın. Şimdi kalktın cumhurbaşkanı adayı oldun. Şimdi seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı senin de kapını çaldılar. Buradan acaba sana da bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bunun gayesi içindesin. Bay bay Kemal şu an hepsine bir şeyler dağıtıyor. Bütün bunlara benim milletim hesap sormayacak mı?"



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Memleket Partisi
#CHP
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