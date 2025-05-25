Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 42’nci yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…
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