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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı

14:0625/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 42’nci yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…




#Necip Fazıl Kısakürek
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