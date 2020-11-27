Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirlerin alınacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi hakkında da çarpıcı mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
"KANAL İSTANBUL'A YOĞUN TALEP VAR"
Kanal İstanbul projesiyle ilgili yerli ve küresel yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Projenin mimari teknik boyutları hazır artık ihale safhasına geldi. Bu adımı en kısa sürede atarak İstanbul farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda farklı bir güce ulaşacaktır.