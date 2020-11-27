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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Kanal İstanbul projesi açıklaması: Kanal İstanbul için yoğun talep var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesiyle ilgili yatırımcılardan yoğun talep olduğunu belirterek, en kısa sürede adım atmak istediklerini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirlerin alınacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi hakkında da çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"KANAL İSTANBUL'A YOĞUN TALEP VAR"

  • Kanal İstanbul projesiyle ilgili yerli ve küresel yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Projenin mimari teknik boyutları hazır artık ihale safhasına geldi. Bu adımı en kısa sürede atarak İstanbul farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda farklı bir güce ulaşacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan Kanal İstanbul'un ihale aşamasına geldiğini ve projeye yerli ve yabancı talebinin arttığını belirtti. Erdoğan, 'Benim en önemli projem Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'da yerli ve yabancı talebi artıyor. Burada Kanal İstanbul projesi önemli. İş ihale safhasına geldi. Projenin mimari boyutu hazır, teknik bütün boyutlar da hazırdır.' ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili adımın en kısa zamanda atılacağını ve Kanal İstanbul projesi ile İstanbul'un çok daha farklı bir görünüme ulaşacağını söyledi.

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