Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan Kanal İstanbul'un ihale aşamasına geldiğini ve projeye yerli ve yabancı talebinin arttığını belirtti. Erdoğan, 'Benim en önemli projem Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'da yerli ve yabancı talebi artıyor. Burada Kanal İstanbul projesi önemli. İş ihale safhasına geldi. Projenin mimari boyutu hazır, teknik bütün boyutlar da hazırdır.' ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili adımın en kısa zamanda atılacağını ve Kanal İstanbul projesi ile İstanbul'un çok daha farklı bir görünüme ulaşacağını söyledi.

