Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğluna esprili gönderme Varank senden baya çekiniyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğluna esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon programına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 3 Aralık'ta Şanlıurfa'da olacağız." dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden bayağı çekiniyor
OYNAT 00:31
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden bayağı çekiniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, 'Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya' sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.


"O olacaksa ben olmam demiş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu da şu sözlerle söyledi: "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta ucube bir teklif çıkarttılar
OYNAT 02:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta ucube bir teklif çıkarttılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi koruyan masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim, gözden geçirdim, ne var; Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar buna çalışmışlar. Baştan aşağı, şöyle incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Birisinin derdi ney, kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Öbürünün derdi, hazine yardımları azmış dolayısıyla hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Herkese bir şeyler verelim. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Çünkü benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ne gelecek buna bakar'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oturdular konuştular dağıldılar
OYNAT 02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oturdular konuştular dağıldılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye yeni yönetim sistemi ile özellikle söylüyorum bunların parlamenter demokrasi güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir ata sözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemi ile birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette 2 ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ilkeleri ve tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak
OYNAT 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Şimdi seçim yaklaşıyor, bay Kemal göreceksiniz bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Yine bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz'' dedi.


Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.