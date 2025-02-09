Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya turu başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine ilişkin paylaşımında, “Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik” ifadesini kullandı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da 81’inci il kongresini gerçekleştirerek süreci nihayete erdirdiklerini, 23 Şubat’ta yapacakları Büyük Kongre’ye hazırlanacaklarını bildirdi.





MİLLETLE HASRET GİDERDİK

İl, ilçe ve belde kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin, MKYK üyelerinin iştirak ettiğini belirten Erdoğan, kendisinin de 29 il kongresine bizzat katılarak teşkilatlarla kucaklaştığını, milletle hasret giderdiğini, teşkilat olarak ahdi ve kavli yenilediklerini vurguladı.





DURMAK YOK YOLA DEVAM

Parti kongrelerinin, AK Parti’ye yakışır şekilde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim; kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam.”





Asya turu başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Asya turuna başlıyor. Erdoğan’ın ilk durağı 10 Şubat'ta Malezya olacak. 11 Şubat’ta başkent Kuala Lumpur’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek olan Erdoğan ardından 12 Şubat’ta Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, 13 Şubat’ta da Pakistan'ın başkenti İslamabad’da olacak. Erdoğan, Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek. Erdoğan'ın ziyaretlerinde çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması ve iş çevreleriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.





Macron 'olumlu gündem' istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye’deki durumu ele aldı. Suriye’de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa’nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Terör örgütü DEAŞ’la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti.



