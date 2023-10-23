Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mustafa Destici'ye 'genel başkanlık' tebriki

Partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanlığına seçilen Mustafa Destici'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından bir tebrik de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Mustafa Destici'yi ve yönetimini tebrik ederim. Yapılan seçim, BBP camiasına ve Türk demokrasisine hayırlı olsun. Bu vesileyle, kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.