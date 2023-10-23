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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mustafa Destici'ye 'genel başkanlık' tebriki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Semih Bozkuş
00:13 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanlığına seçilen Mustafa Destici'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından bir tebrik de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Mustafa Destici'yi ve yönetimini tebrik ederim. Yapılan seçim, BBP camiasına ve Türk demokrasisine hayırlı olsun. Bu vesileyle, kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.




#Mustafa Destici
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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