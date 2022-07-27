Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in Hadis'i Şerif'e dayandırarak yaptığı açıklamayı çarpıtarak dini değerlerle alay etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soru ve verilen yanıt paylaşıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: “Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.”

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❓Ticarette kâr haddi var mıdır?https://t.co/FgmBpeUyMZ#ticaret #karzarar #altın #döviz #alışveriş #islamahlakı pic.twitter.com/wR39MNbl1R — Din İşleri Yüksek Kurulu (@dinisleriyk) July 20, 2022

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN ALGI OPERASYONU

Cumhuriyet gazetesi, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı. "Diyanet’ten yeni fetva: Fiyatları tayin eden Allah’tır" ifadesiyle Hadis'i Şerif ile alay eden Cumhuriyet'e aynı cenahtan siteler de katıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtı kesip biçerek paylaşan muhalif basın, dini değerlerle alay ederek misyonunu bir kez daha ortaya koydu.

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