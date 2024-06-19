Deepfake’te bunlara dikkat

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet ortamında iyi derecede kurgulanmış sahte içerikleri fark edebilmeleri için vatandaşlara taktik verdi. KVKK’nın hazırladığı bilgilendirmede özellikle teknolojik anlamda dezavantajlı konumda bulunan çocuklar ve yaşlıların hedef alındığı vurgulandı. Şantaj ve tehdit maksatlı içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için en önemli görevin gerçek kişilere düştüğü kaydedilen açıklamada, kişilerin sosyal medyada yüzünün göründüğü, sesinin duyulduğu içerikleri paylaşma konusunda daha hassas olmaları istendi. İlgi çeken dijital içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılan vatandaşların, internette karşılaşılan bu içerikleri paylaşmadan önce sorgulamaları gerektiği kaydedildi.

İşte o uyarılardan bazıları:





GÖZ HAREKETLERİNİ KONTROL EDİN

Karşılaştığınız videodaki kişinin doğal olmayan göz hareketleri var ise bu içeriğe şüpheyle yaklaşmalısınız. İçerikteki kişinin göz hareketlerini mutlaka kontrol edin, “Bu kişi göz kırpıyor mu?” ya da “İçerikteki yüz pürüzsüz

veya çok kırışık görünüyor mu?”

İçeriğe konu kişi gözlük kullanıyorsa gözlükte parlama var mı, kişi hareket ettiğinde hareketine bağlı olarak parlama açısı değişiyor mu? Görüntüdeki kişinin yüz ifadesi ile konuştuğu konu hakkında duygusal yüz ifadeleri uyuşuyor mu? Baş ve vücudun uyumlu hareket edip etmediği gözden geçirilmeli.

İçerikteki kişinin saçları ve saç dalgalanmaları da iyi bir ipucu olabilir. Eğer görüntülü bir görüşme esnasında bu tür bir yapay zeka algoritması ile karşılaşırsanız, sorduğunuz sorulara gelen cevapların tutarlılığı sizin için iyi bir değerlendirme olacaktır. İnternette karşılaştığınız içerikleri ayrıca yavaşlatarak görüntüdeki bozulmaları gözlemleyerek içeriği analiz edebilirsiniz.



