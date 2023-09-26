Delegeler için ikna telefonu

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP'deki kongreler ve delege yapısı üzerinden partiyi hedef aldı. CHP'nin bir 'sülale boyu akraba partisine' dönüştüğünü söyleyen Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler, yeğenler var. Genel başkan yardımcısı Zeynel Emre'nin teyzesi gibi bir sürü isim var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?" diye konuştu.