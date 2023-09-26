|
Gündem

Delegeler için ikna telefonu

CHP’de taraflar delege savaşında her yöntemi deniyor. Değişimciler kongre seçimlerinde istediği sonuçları alamayınca telefon trafiğine sarıldı.

Mehmet Güney
04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

CHP’de taraflar delege savaşında her yöntemi deniyor. Değişimciler kongre seçimlerinde istediği sonuçları alamayınca telefon trafiğine sarıldı. Hafta sonu yapılan Ankara kongresinden önce Sivas ve Malatya’dan Ankara delegeleri ile yeni il başkanını seçecek 619 ilçe delegesine değişimcilerin adayını desteklemeleri için ikna telefonları açıldığı belirtildi.

100 FARK KAPANMADI

CHP’nin hafta sonu yapılan ve iki adayın yarıştığı Ankara il kongresini ise genel merkezin desteklediği Ümit Erkol 340 oy alarak kazanarak yeni il başkanı olmuştu. Değişimcilerin adayı Sercan Çığgın ise 241 oyda kalmıştı. Çığgın için taşra illerinden gelen son dakika kulisine ilçelerden gelen delegeler üzerinde etki yapmadığı görüldü.




#Siyaset
#CHP
#Delege
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)