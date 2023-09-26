Delegeler için ikna telefonu

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CHP’de taraflar delege savaşında her yöntemi deniyor. Değişimciler kongre seçimlerinde istediği sonuçları alamayınca telefon trafiğine sarıldı. Hafta sonu yapılan Ankara kongresinden önce Sivas ve Malatya’dan Ankara delegeleri ile yeni il başkanını seçecek 619 ilçe delegesine değişimcilerin adayını desteklemeleri için ikna telefonları açıldığı belirtildi.
100 FARK KAPANMADI
CHP’nin hafta sonu yapılan ve iki adayın yarıştığı Ankara il kongresini ise genel merkezin desteklediği Ümit Erkol 340 oy alarak kazanarak yeni il başkanı olmuştu. Değişimcilerin adayı Sercan Çığgın ise 241 oyda kalmıştı. Çığgın için taşra illerinden gelen son dakika kulisine ilçelerden gelen delegeler üzerinde etki yapmadığı görüldü.