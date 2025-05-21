DEM’den tura devam

DEM Parti, PKK’nın fesih kararı, pazar günü yapılan İmralı ziyareti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de komisyon kurulması çağrısının ardından başlattığı siyasi parti turlarına dün de devam etti. DEM’liler parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti. DEM Parti heyeti daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin güdeme taşıdığı Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na ilişkin DEM Parti’nin değerlendirmeleri ile Meclis çatısı altında yürütülebilecek faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.