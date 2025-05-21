Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM’den tura devam

DEM’den tura devam

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
DEM’liler parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.
DEM’liler parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

DEM Parti, PKK’nın fesih kararı, pazar günü yapılan İmralı ziyareti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de komisyon kurulması çağrısının ardından başlattığı siyasi parti turlarına dün de devam etti. DEM’liler parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti. DEM Parti heyeti daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin güdeme taşıdığı Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na ilişkin DEM Parti’nin değerlendirmeleri ile Meclis çatısı altında yürütülebilecek faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


#politika
#DEM Parti
#tur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı