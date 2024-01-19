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DEM’in B planı

DEM Parti, CHP ile açık iş birliği çerçevesinde görüşmelere devam ediyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:37 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Meral Danış Beştaş
Meral Danış Beştaş

Bu kapsamda olası bir iş birliğinde DEM birçok büyükşehirde aday çıkartmayacak. Anlaşılmaması durumunda ise aday çıkartacak DEM, bazı adaylarına “Hazır bulunun” mesajı veriyor. Edinilen bilgilere göre DEM, son dakika sürprizi ile karşılaşmamak için adaylarını ‘yedek’ olarak elinde tutuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Aydın ve Hatay gibi illerde DEM ihtiyatı elden bırakmıyor. Bu çerçevede İstanbul için Meral Danış Beştaş hazır tutulurken, diğer illerde de adaylar beklemede.


#politika
#DEM Parti
#CHP
10 saat önce
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