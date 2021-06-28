Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Uğur Dündar'a: Genel yayın yönetmeni olmak istediniz reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Baykal, "Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır" dedi.

"The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" ifadesini kullanan Baykal, "Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı" diye yazdı.

Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı. REKLAM June 28, 2021

UĞUR DÜNDAR NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.

Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullanmıştı.

Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti.

7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım. REKLAM June 27, 2021

GÜNDEM Uğur Dündar Artı 1 TV'deki patronunu tanımadığını söyledi: Ekin Alptekin'i hiç tanımıyorum

GÜNDEM Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme

GÜNDEM Yılmaz Özdil köşe yazısı yazmadı Uğur Dündar programını iptal etti: Aniden susma kararı aldılar

HAYAT Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti

GÜNDEM Uğur Dündar'a birlikte yayın yaptığı Müjdat Gezen'den destek: Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm

HAYAT Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'ı çıldırtan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları

HAYAT Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin

OYNAT 01:47 Yılmaz Özdil'e "Cenazeme bile gelme" diyen Uğur Dündar çark etti: Yılmaz benim kardeşimdir Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kendisi hakkındaki 'Artı 1 TV ve Sezgin Baran Korkmaz' iddiaları sonrası çılgına dönerek, 'Beni sırtımdan hançerledin. Cenazeme bile gelme' gelme diyen Uğur Dündar geri adım attı. Arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Özdil'i 'yanlış anladığını' ve durumun bir 'canlı yayın kazası' olduğunu ifade eden Dündar, 'Yılmaz Özdil benim kardeşimdir' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:52 Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



