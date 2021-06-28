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POLİTİKA

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Uğur Dündar'a: Genel yayın yönetmeni olmak istediniz reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'yle ilgili eleştirisine yanıt verdi. Baykal, "The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Baykalın kızı Aslı Baykaldan Uğur Dündara: Genel yayın yönetmeni olmak istediniz reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal açıklama yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Baykal, "Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır" dedi.

"The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" ifadesini kullanan Baykal, "Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı" diye yazdı.

UĞUR DÜNDAR NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.

Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullanmıştı.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kendisi hakkındaki 'Artı 1 TV ve Sezgin Baran Korkmaz' iddiaları sonrası çılgına dönerek, 'Beni sırtımdan hançerledin. Cenazeme bile gelme' gelme diyen Uğur Dündar geri adım attı. Arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Özdil'i 'yanlış anladığını' ve durumun bir 'canlı yayın kazası' olduğunu ifade eden Dündar, 'Yılmaz Özdil benim kardeşimdir' dedi.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.


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