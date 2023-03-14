Deprem sonrası Kırklareli'ne yoğun talep: Tarlaları arsa diye satıyorlar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası, deprem bekleyen İstanbul'da da tedirginlik seviyesi arttı. Bazı İstanbullular komşu illerden ev ve arsa bakmaya başladı. Deprem riski az olan Kırklareli o illerden biri.





Bölgeye yönelik yoğun talep mağduriyet de yarattı. Öyle ki tarla statüsündeki yerler arsa diye satılmaya başlandı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp bölgeden arsa almak isteyenleri uyardı.













İstanbul'dan gelen taleplerin aşırı miktarda arttığını söyleyen Özalp, "Biz büyükşehire bağlı değiliz, bizim köylerimiz özerk. Köyün içinde bir yer aldığınız zaman sıkıntı yok, köyün yerleşim alanında da bir yer aldığınızda sıkıntı yok ama. Köyün uzağında bir yer aldığınızda sizi yanıltıyorlar. Bakın burada bir arsa var buraya ev yaparsınız inşaat yaparsınız maalesef ki yapamıyorsunuz." sözleriyle uyarıda bulundu.





Bölge için il özel idaresinin belirlediği şartlar var. Yerleşim yerleri dışındaki 5 dönümden küçük arazilere inşaat yapılamıyor.





Belediye Başkanı Özalp, konuyla ilgili, "Aldığınız arazi köy dışında ise 5 dönümün üstünde olması lazım, yola 25 metre cephesi olması lazım, şimdi vatandaşlarımız 1 dönüm 2 dönüm yer alıyor, yarın öbür gün biz buraya bir konteyner koyalım beton atalım dediğinizde hayır bunu yapamazsınız diyorlar aynı zaman inşaat izni de verilmiyor. Alacağınız 1 dönüm 2 dönüm yere en ufak bir inşaat yapamazsınız izin vermiyoruz. Halkımız ne yazık ki mağdur oluyor. Herhangi bir yer toprak almak isteyen vatandaşlarımız yetkililerden bilgi alsınlar" dedi.







