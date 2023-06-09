Derhal görevden çekil

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı ile ilgili konuştu. "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim” diyen Yanardağ, İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid Han ile ilgili paylaşımını örnek göstererek, "Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek son derece kişiliksiz ve oportünist bir tutum mu takınacaksınız? Abdülhamid, Mustafa Kemal'i dört kez zindana atmış bir despottur" ifadelerini kullandı.