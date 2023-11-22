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Dikbayır’dan karşı saldırı

İYİ Parti’de kayıp para iddiasında adı geçen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, istifadan vazgeçerek Genel Başkan Meral Akşener’i ‘kazanın altına odun atmakla’ suçladı.

Mehmet Güney
04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:16 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Dikbayır.

Ümit Dikbayır.

Partinin eski muhasibi Dikbayır, aleyhinde ortaya atılan Akşener ve aile bireylerinin hesaplarının incelettirilmesi iddialarının araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu’na başvurmuş, sonrasında ise kesin ihraç nedeniyle işlem başlatılmıştı.

AKŞENER’DEN ‘SUSUN’ TALİMATI

Gelişmeler üzerine bugün beklenen istifa kararından vazgeçen Dikbayır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile de Akşener’e yüklendi. Dikbayır, istifadan vazgeçmesi için “Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim” dedi. Öte yandan gelişmeler sonrasında Akşener’in partiye ‘susun’ talimatı verdiği öğrenildi. Talimata Genel Sekreter Uğur Poyraz gibi bazı isimlerin uymayacağı kaydediliyor. Poyraz’ın da Ümit Dikbayır gibi hakkındaki iddialara cevap verebileceği ve tartışmalara dahil olabileceği kaydediliyor.



#siyaset
#İYİ Parti
#Ümit Dikbayır
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