Dikbayır’dan karşı saldırı

Gelişmeler üzerine bugün beklenen istifa kararından vazgeçen Dikbayır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile de Akşener’e yüklendi. Dikbayır, istifadan vazgeçmesi için “Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim” dedi. Öte yandan gelişmeler sonrasında Akşener’in partiye ‘susun’ talimatı verdiği öğrenildi. Talimata Genel Sekreter Uğur Poyraz gibi bazı isimlerin uymayacağı kaydediliyor. Poyraz’ın da Ümit Dikbayır gibi hakkındaki iddialara cevap verebileceği ve tartışmalara dahil olabileceği kaydediliyor.