Dikkatler Kızılcahamam mesajında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Kongre sürecinin ardından yenilenen parti yönetimiyle ilk kez kampa giriyor. Erdoğan bugün başlayacak kampta AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelecek. Programa bakanlar ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile partinin kurucu üyeleri de katılacak.

YENİLENME KAMPI

AK Parti, kampta 2028 seçimlerine gidecek süreçte yeni yol haritasını belirleyecek. Kampta teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikayetler toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz’da yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, “Kampımızı, bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti’nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz. Kızılcahamam kampından inşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız” demişti. Bu kapsamda alınan yeni kararların kampın ardından duyurulması bekleniyor.

‘TARİHİ MÜJDE’

Erdoğan bu hafta yaptığı grup toplantısında “İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, iş birliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah’ın izniyle, yine birlikte vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon yayınında Erdoğan’ın cumartesi günü “tarihi bir konuşma” yapacağını söyledi.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Çelik’in açıklamalarının ardından gözler yarına çevrildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın tarihi olarak adlandırılan konuşmasında yeni sivil anayasa vurgusu yapması bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından başlayacak yeni süreçte anayasal adımların da atılması planlanıyor. Erdoğan’ın ‘demokratikleşme’ olarak adlandırılan bu süreç için Anayasa'da yapılacak düzenlemelere ilişkin ipucu vereceği konuşuluyor.

PAKETTEN AYRINTI VERECEK

Erdoğan’ın AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ‘müjde paketi’nden de birkaç madde açıklayacağı belirtiliyor.







